‘Bütün mağdurların parasını ödeyeceğim’

AYDIN Efeler'de kepenk indirerek 30 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan kuyumcu Erman Aksakaloğlu, mahkemede avukatı aracılığıyla tüm mağdurlara alacaklarını ödeyeceği mesajını gönderdi. Mağdurlar ise Aksakaloğlu'nun dolandırıcı olduğunu belirterek tutuksuz yargılanmasına tepki gösterdi.

MAHKEMEDE SERBEST KALDI

OLAY geçtiğimiz yıl Şubat'ta, Ramazanpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda kuyumcu Aksakaloğlu'nun dükkanını kapatarak ortadan kaybolmasıyla başladı. Mağdur müşteriler, Aksakaloğlu'nda bulunan ziynet eşyalarını ve paralarını alamadıklarını iddia etti. Şikayet üzerine harekete geçen polis, başka bir ilde olduğunu tespit ettiği Aksakaloğlu'nu teslim olmaya ikna etti. Aksakaloğlu, mahkemede adli kontrol kararıyla serbest kaldı. İddianamede sanığın 30 kişiyi mağdur ettiği, 12'sinin şikayetçi olduğu ve zararlarının 10 milyonu bulduğu bilgisi yer aldı. Hakkında 'Güveni kötüye kullanma' suçundan dava açılan Aksakoğlu'nun, Aydın 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmasına kendisi katılmazken bazı mağdurlar ve taraf avukatları hazır bulundu.

İŞİMDEN VE EŞİMDEN OLDUM

MAĞDUR Cihan T. sanıktan 180 bin liralık altın aldığını ve saklaması için kendisinde bıraktığını belirterek, "Olayın ardından hem işsiz hem eşsiz kaldım. Bu güveni kötüye kullanma değil resmen dolandırıcılık" dedi. Gülten K. evine hırsız girmesinden korktuğu için altınlarını kendisine emanet ettiğini ve Aksakaloğlu'ndan 200 gram altın alacağı olduğunu söyledi. Güneydoğu gazisi olduğunu söyleyen mağdur Murat M. ise "Arabamı satıp altın aldım. Bana altınları işletip kar payı vereceğini söyledi ama ortadan kayboldu" diye konuştu.

TEHDİTLERDEN KORKTU

SANIK Erman Aksakaloğlu'nun avukatı Selahattin Kavruk, soruşturma aşamasında şikayetçilerden 15 kişinin zararlarının karşılanarak şikayetinden vazgeçtiğini kaydetti. Kavruk, sanık Erman Aksakaloğlu'nun aldığı tehditler nedeniyle duruşmaya katılmadığını ifade ederek, "Müvekkilim evini satıyor. Ayrıca çalışarak geri kalan mağdurların da paralarını ödeyeceğini söyledi" diye konuştu.

'ALTINLAR BİZE VERİLMELİ'

MAĞDUR M.A'nın avukatı Savaş Akçöltekin ise Aksakaloğlu'nun yakalanmadan önce aldığı borca karşılık kuzeni M.A'ya verdiği altınların olaydan sonra polise teslim edildiğini, adli emanetteki altınların müvekkiline teslim edilmesi gerektiğini belirtti. Akçöltekin, 'nitelikli dolandırıcılık' kapsamında Aksakaloğlu'nun tutuklanmasını talep etti. Diğer tanıkların dinlenmesi için duruşma ertelendi.

KAZIM YÖRÜKÇE