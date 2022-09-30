96 saattir her yerde aranıyor! Ekipler havadan arama çalışması başlattı

Edinilen bilgiye göre, Çamköy Mahallesi'nde yaşayan 50 yaşındaki Durmuş Tosun 4 gün önce sabah saatlerinde otomobiliyle ava gitmek için evinden ayrıldı. Eve geri dönmeyen ve Tosun'dan haber alamayan yakınları 112 Acil Yardım Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

Tosun'u bulmak için geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, şahsın aracını İlçeye bağlı Habipler Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Bölgede; jandarma, AFAD, Beşir Derneği ve diğer kuruluşlar kayıp avcının izine ulaşmak için köşe bucak arama çalışmalarını sürdürürken, yaklaşık 96 saattir devam eden aramalardan sonuç çıkmayınca bu defa devreye Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı ekipleri girdi.

Ekiplerin karadan arama çalışmaları devam ederken Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'ndan kalkan özel donanımlı helikopter bölgedeki dağları didik didik aramaya başladı.