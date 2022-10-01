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Haberler Aydın Aydın'da kaybolan çiftçiyi arama çalışmalarında 5'inci gün

Aydın'da kaybolan çiftçiyi arama çalışmalarında 5'inci gün

Aydın'ın Germencik ilçesinde 5 gün önce 'ava gidiyorum' diye evden çıkan çiftçi Durmuş Tosun'u (50) arama çalışmalarında 5'inci güne girildi. AFAD ve jandarmadan oluşan 100 kişilik ekibe, Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı (GESA) personeli de katıldı.

DHA

01.10.2022, 15:56 Güncelleme Tarihi: 01.10.2022, 15:58

Aydın’da kaybolan çiftçiyi arama çalışmalarında 5’inci gün

Germencik ilçesi kırsal Çamköy Mahallesi'nde çiftçilik yapan, evli ve 2 çocuk babası Durmuş Tosun, 27 Eylül sabahı tüfeğini alarak "Ava gidiyorum" deyip, otomobiliyle Habibler Mahallesi yakınlarındaki dağlık bölgeye gitti. Eve dönmeyen ve haber alınamayan Tosun'un yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, Tosun için ava gittiği bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.

Tosun'un otomobilini dağlık alanda bulan jandarma, telefon sinyalinin geldiği bölgede dronla havadan arama yaptı ancak sonuç alınamadı. Çalışmaların 5'inci gününde AFAD ve jandarmadan oluşan 100 kişilik ekibe, Germencik Belediyesi Sosyal Yardımlaşma Ağı (GESA) personeli de katıldı. İzmir'in Tire ilçesi sınırına kadar ilerleyen ekipler, Tosun'dan herhangi bir ize rastlamadı.

Tosun'u arama çalışmaları devam ediyor.

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