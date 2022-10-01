Kıskanç kocaya 10 yıl ceza

KARISINI bir adamla yolda samimi şekilde yürürken gören ve adamı aracıyla ezen kocaya 10 yıl ceza verildi. Aydın'ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz yıl yaşanan olayda, Erdinç Aksoy (42) eşi Dilek Aksoy'u Şenol Yıldırım'la gördü. Kıskançlık krizine giren Aksoy otomobiliyle Yıldırım'ı altına alarak 400 metre sürükledi.
Ağır yaralanan Yıldırım'ın sağ kolu işlevini yitirdi, yüzünde izler kaldı. Olay sonrası Erdinç Aksoy tutuklandı. Aksoy'un yargılandığı davada mahkeme heyeti Aksoy'a kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ceza, olayın teşebbüs aşamasında kalması ve haksız tahrik indirimiyle 10 yıl 6 aya indirildi.
KAZIM YÖRÜKCE