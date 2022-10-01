  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Muhtarın ailesi kazayı ucuz atlattı

Muhtarın ailesi kazayı ucuz atlattı

1.10.2022

Muhtarın ailesi kazayı ucuz atlattı
Aydın'ın Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi Muhtarı Serdar Sarıkurut'un eşi ve çocukları geçirdikleri trafik kazasında yaralandı. Neşe Sarıkurt idaresindeki otomobil, Atburgazı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarına savrulan otomobil direğe çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçta sürücü Neşe Sarıkurt, direksiyon başında sıkıştı. Araçtan çıkarılan Neşe Karakurt ile kızları Ada ve Dua Sarıkurt hastaneye kaldırıldı.

■KAZIM YÖRÜKCE
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA