Muhtarın ailesi kazayı ucuz atlattı

Aydın'ın Söke ilçesi Doğanbey Mahallesi Muhtarı Serdar Sarıkurut'un eşi ve çocukları geçirdikleri trafik kazasında yaralandı. Neşe Sarıkurt idaresindeki otomobil, Atburgazı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarına savrulan otomobil direğe çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçta sürücü Neşe Sarıkurt, direksiyon başında sıkıştı. Araçtan çıkarılan Neşe Karakurt ile kızları Ada ve Dua Sarıkurt hastaneye kaldırıldı.



■KAZIM YÖRÜKCE

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