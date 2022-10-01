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Haberler Aydın Ocakta unutulan yemek evi yaktı

Ocakta unutulan yemek evi yaktı

1.10.2022

Ocakta unutulan yemek evi yaktı

AYDIN Efeler'de bir ede ocakta unutulan yemek nedeniyle çıkan yangında ev küle döndü. Olay, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. N.D.'ye ait evin mutfağında ocakta unutulan yemek nedeniyle yangın çıktı. Alevleri fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

İHSAN KARATAŞ

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