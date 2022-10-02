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Haberler Aydın Talihsiz kazada yaralanan kadın, 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Talihsiz kazada yaralanan kadın, 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti

Aydın’ın Köşk ilçesinde büyükbaş hayvanlarına sağlık kontrolü yapıldığı sırada ürkerek kaçmaya çalışan ineğin altına kalarak yaralanan Hafize Topçuoğlu (70), 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti.

İHA

02.10.2022, 17:35

Talihsiz kazada yaralanan kadın, 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
Olay, Köşk ilçesi Beyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 70 yaşındaki Hafize Topçuoğlu, evinde büyükbaş hayvanlarına sağlık kontrolü yapıldığı sırada ürkerek kaçmaya çalışan bir ineğin altında kaldı. Yaşanan olayın ardından ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, talihsiz kazada ağır yaralanan Topçuoğlu'nu ilk müdahalenin ardından ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yoğun bakıma alınan yaşlı kadın 2 haftalık yaşam savaşını kaybetti. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Topçuoğlu'nun ani kaybı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
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