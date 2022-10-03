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Haberler Aydın 15 yıldır çürümeye terk edilen havuz yenileniyor

15 yıldır çürümeye terk edilen havuz yenileniyor

3.10.2022

15 yıldır çürümeye terk edilen havuz yenileniyor
Aydın'ın Efeler ilçesinde 15 yıldır kullanılmayan ve çürümeye terk edilen 70 yıllık yüzme havuzunun yıkımına başlandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, yıkılacak havuzun yerine Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nun temelinin atılarak projenin kısa sürede tamamlanacağı müjdesini verdi. Fillikçioğlu, "Federasyon standartlarına uygun olarak inşa edilecek olan havuz, bu sayede resmi yarışmalara ev sahipliği yapabilecek. Bu tesis ile yüzme sporuna olan ilginin daha da artacağına ve ilimizden yüzmede milli sporcular çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

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