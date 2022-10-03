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Haberler Aydın Evde kimse yokken yangın çıktı! O facia işte böyle engellendi!

Evde kimse yokken yangın çıktı! O facia işte böyle engellendi!

Aydın'a bağlı Efeler ilçesinde kimsenin olmadığı evde çıkan yangın panik yarattı. Dumanların kapladığı apartmanı gören vatandaşların ihbarı üzerine, itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye erleri, yanan eve pencereden girerek yangına müdahale etti. İlk yapılan incelemelere göre yangının mutfakta bulunan tüpten çıktığı öğrenildi.

İHA

03.10.2022, 15:32

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın beşinci katında evde kimsenin olmadığı esnada çıkan yangına, itfaiye kapıyı açarak müdahale etti.

Evde kimse yokken yangın çıktı! O facia işte böyle engellendi

Yangın, Efeler ilçesi Orta Mahalle Selanik Caddesi üzerinde meydana geldi.

Evde kimse yokken yangın çıktı! O facia işte böyle engellendi

Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın beşinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı esnada çıkan yangın sonrasında apartmanı duman kapladı.

Evde kimse yokken yangın çıktı! O facia işte böyle engellendi

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde kimse yokken yangın çıktı! O facia işte böyle engellendi

Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yangın söndürme merdiveni marifetiyle eve pencereden girdi.

Evde kimse yokken yangın çıktı! O facia işte böyle engellendi

Mahallede kısa süreli panik oluşturan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürülürken, ilk belirlemelere göre yangının mutfak bölümünde tüpten kaynaklı olduğu belirlendi.

Evde kimse yokken yangın çıktı! O facia işte böyle engellendi

Alevlerin söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi.

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