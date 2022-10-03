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Haberler Aydın Mangal yakmak için 30 dönüm zeytinlik alanı yakan şüpheliler gözaltına alındı

Mangal yakmak için 30 dönüm zeytinlik alanı yakan şüpheliler gözaltına alındı

Aydın Efeler'de 30 dönümlük zeytinlik alanın küle dönmesine neden olan 3 şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltı alındı.

03.10.2022, 10:59 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022, 10:59

Mangal yakmak için 30 dönüm zeytinlik alanı yakan şüpheliler gözaltına alındı

Yangın, Dalama Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda 2 Ekim Pazar günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede piknik yapan 3 şüpheli şahsın yaktığı mangal ateşinin çevreye sıçraması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan müdahale ederken, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterler de havadan sortileri ile alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Yangında 30 dönüm zeytinlik alan yanarak zarar gördü. Olay sonrası jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalarda yangına neden olan ve bölgeden kaçan 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler, Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Dalama Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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