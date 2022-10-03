Ya bekçiler yetişemeseydi!

AYDIN Kuşadası'nda iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgaya bekçiler son anda yetişti. Bekçiler havaya ateş açarak kavgayı ayırırken, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbesiyle yaralanan 19 yaşındaki Ş.H. hastaneye kaldırıldı. Önceki gece M.S. yanındaki bıçağıyla tartıştığı Ş.H.'ye saldırdı. Talihsiz genç vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. BAĞIRARAK yolun karşısına geçen gencin yardımına çarşı ve mahalle bekçileri geldi. Elinden bıçağını bırakmayan ve gence doğru koştuğunu gören bekçiler, önce saldırganı ikaz etti. Ardından havaya uyarı ateşi açtı. M.S. daha sonra bıçağını bırakarak teslim oldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırgan gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



■ İHSAN KARATAŞ

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