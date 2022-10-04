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Haberler Aydın 4 ayrı kruvaziyer Kuşadası'na 7 bin 879 turist getirdi

4 ayrı kruvaziyer Kuşadası'na 7 bin 879 turist getirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 ayrı kruvaziyer, çoğunluğu ABD'li toplam 7 bin 879 turist getirdi. Tur programlarına katılmayan turistler ise ilçede kalarak çarşıda gezip alışveriş yaptı, sahildeki kafeterya ve restoranlarda oturdu.

DHA

04.10.2022, 15:10

4 ayrı kruvaziyer Kuşadası’na 7 bin 879 turist getirdi

Kuşadası Egeport Limanı'na bu sabah 4 kruvaziyer yanaştı. Malta bayraklı Celestyal Cruises, Hollanda bayraklı Volendam, Bahama bayraklı Odyssey ve Panama bayraklı MCS Lirica kruvaziyerler, toplam 7 bin 879 yolcu ve 3 bin mürettebatla limana demirledi.

Gemilerden inen turistlerin bir kısmı turlara katılıp İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti, Meryem Ana Evi ile Aydın Didim ilçesi ve Denizli Pamukkale'deki ören yerlerini gezdi. Tur programlarına katılmayan turistler ise ilçede kalarak çarşıda gezip alışveriş yaptı, sahildeki kafeterya ve restoranlarda oturdu.

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