Aydın'da 67 yavru caretta caretta denizin mavisine kavuşturuldu!

"HER ZAMAN BAŞARILI YAVRU ÇIKIŞI OLMUYOR"



Genelde başarılı yavru çıkışı oranının yüzde 80 düzeylerinde olduğunu ifade eden Deniz Kaplumbağaları Bilim Komisyonu Üyesi olan Prof. Dr. Oğuz Türkozan "Yılın bu zamanına kalan yuvalar genellikle üreme döneminin sonunda dişi kaplumbağalar tarafından bırakılmış oluyor. Ülkemizde genel olarak yavruların çoğu Eylül ayının 3. haftasına kadar çıkmış oluyor. Bu yuvalama faaliyetleri Akdeniz'de bazı yerlerde daha geç başladı, bu nedenle de Ağustos ayına sarkan yuvalar da çok oldu. 45-60 günlük ortalama kuluçka süresi dikkate alındığında bu yuva da muhtemelen bir Ağustos yuvası. Ancak bırakılan tüm yumurtalardan yüzde 100 başarı ile yavru çıkışı gerçekleşmiş olması gerçekten muhteşem. Zira genel olarak bu tip yuvalarda tüm yumurtalardan başarılı bir şekilde yavru çıkışı gerçekleşmiyor. Genelde yavru çıkışı başarı ortalaması yüzde 70-80 düzeyinde" dedi.