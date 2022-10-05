  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın’da kıraathaneye kumar baskını! Oynayan şahıslara da ceza yazıldı

Aydın’da kıraathaneye kumar baskını! Oynayan şahıslara da ceza yazıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan bir kıraathaneye Ahlak Büro Amirliği ekiplerince baskın yapıldı. Baskında iki bin lira kumar parası ele geçirilirken, kumar oynayan şahıslara 7 bin 276 TL idari para cezası uygulandı.

05.10.2022, 15:58 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022, 15:58

Aydın’da kıraathaneye kumar baskını! Oynayan şahıslara da ceza yazıldı

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Kumarla Mücadele çerçevesinde, gece geç saatlerde Güzelhisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathaneye yapılan baskında, kumar oynayan şahıslar suçüstü yakalandı. Operasyonda kumar oynamak için kullanılan çok sayıda materyale ve 2 bin TL kumar parasına el konuldu. Ayrıca kumar oynayan şahıslara toplam 7 bin 276 TL idari para cezası yazılırken, işyeri sahipleri hakkında da Kumar Oynamak için Yer Temin Etmekten soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA