Sağlıkçılara saldırmanın cezası ağır oldu! Alkollü şahsı meydan dayağı pakladı!

Kuşadası'nda aşırı derecede alkollü olduğu ileri sürülen bir kişi kendisine müdahaleye gelen sağlık ekibine saldırdı. Yakınlarda bir otele sığınan ekipler, polisi beklemeye başladı.

Güvenlik güçleri gelmeden ayılan sarhoş kişi, kendisi için gelen ambulansa önce taşla saldırdı. Daha sonra ambulansın kapısını açıp camlarını kırmaya başlayan şahsa, çevredeki vatandaşlar meydan dayağı attı.