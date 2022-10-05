Türkiye’de sadece 100 tane var! Biri bu sabah ölü bulundu!

ÇEŞİTLİLİĞİN DEVAM DENİZ EKOSİSTEMİ İÇİN ÖNEMLİ

EKODOSD üyesi Ali Kazbin Sobaşat'ın bölgede tekne ile gezdiği esnada su üzerinde bir kütle olduğunu fark ettiğini ve kontrol ettiğinde ölü bir Akdeniz Foku olduğunu gördüğünü ifade eden Sürücü; "EKODOSD üyesi Ali Kazbin Sobaşat ve arkadaşları, Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı ile Yunanistan'ın Samos Adası arasında bulunan Bayrak Adası'nın güneyinde denizde tekneyle giderken su yüzeyinde bir kütle görürler. Yaklaştıklarında kütlenin bir Akdeniz Foku olduğunu görürler. Sobaşat, Nesli Tehlike Altında olan Akdeniz Foku için EKODOSD'u arayarak bilgi verir. Yavru olan Akdeniz Fokunun ölüm nedeni incelemeden sonra belli olacaktır. Fokun görüldüğü bölge ve konuyla ilgili Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bilgi verildi. Akdeniz Fokları, dünyada nesilleri tehlike altında olan en önemli türlerin başında gelmektedir. Dünyada 800 Türkiye'de 100 kadar olduğu tahmin ediliyor. Kuşadası'nın kent içindeki kayalıklarda da foklara ait bir mağara bulunmakta ve bu bölgede üreme ve beslenmelerini gerçekleştirmektedirler. Tırtak türü yunusların üreme ve beslenme alanı olarak kullandıkları, Chelonia mydas ve Caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının beslendikleri ve Akdeniz Foku gibi çok önemli bir türün üreyerek beslendiği bir alan olan Dilek Boğazı'nın denizel biyoçeşitliliğinin ne kadar zengin ve önemli olduğu bu türlerden anlaşılmaktadır. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın denizel sınırlarının genişletilmesi ve Deniz Kaplumbağaları, Yunuslar ve Akdeniz Foku gibi nadir türlerin hedef dışı av olmaması için Dilek Boğazı'nda trol avcılığının yasaklanması, buradaki çeşitliliğin devamını ve deniz ekosisteminin korunmasını sağlayacaktır. Akdeniz Fokları konusunda Türkiye'nin uzman kuruluşu olan işbirliği yaptığımız Sualtı Araştırmaları Derneği'nin (SAD) Akdeniz Foku Araştırma grubu Koordinatörü Cem Orkun Kıraç'la görüşülerek bilgi verildi" dedi.