Alkışlanacak hareket

KUZEY Irak'ta şehit olan Astsubay Çavuş Yusuf Ataş'ın, "Eğer ölürsem bir lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca bütün masraflarını karşılayın" ifadelerini kullandığı vasiyeti tüm Türkiye'de geniş yankı bulmuştu. Birçok sanatçı ve hayırsever LÖSEV'e bağış yaptı.

Aydın'da ise, Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu öğretmenleri kendi aralarında topladıkları paralarla bağışta bulundu. Bağışın ardından duyarlı öğretmenlere teşekkür eden Okul Müdürü Özcan Kardeş, "Şehidimizin vasiyetini öğretmenlerimizle yerine getirmeye çalıştık. Lösev'e yaptığımız bağışta emeği gecen tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun inşallah" şeklinde konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE