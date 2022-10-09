Aydın Sehir Hastanesi’nde sona yaklaşıldı

TÜRKİYE'NİN 21. şehir hastanesi olarak hizmete girecek olan Aydın Şehir Hastanesinin inşaat çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 65'e ulaştı. İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, "Hastaneyi önümüzdeki yılın ikinci yarısında hizmete sokmayı planlıyoruz" dedi. Efeler ilçesindeki Kuyulu Mahallesi'nde 140 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 1 milyar 200 milyon liraya mal olacak, 1299 yatak kapasiteli hastanenin inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyen İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, inşatta şu anda 900 kişinin çalıştığını, bu sayının yılbaşından sonra 1200'e çıkacağını belirtti.

ÇALIŞMALARIN planlanan şekilde gittiğini ve planlandığı sürede teslim alınacağını dile getiren Açıkgöz, "Hastaneyi önümüzdeki yılın ikinci yarısında hizmete sokmayı planlıyoruz. Hastanemiz birçok ilki de barındıracak. Çölyak hastaları için mutfağın yanı sıra donanım açısından brakiterapiden hiperbarik oksijen tedavi alanlarına, onkoloji merkezinden kalp merkezlerine kadar son derece donanımlı tıbbi merkezleri hastanemizde bulunacak. Hastanenin günlük yaklaşık 20 bin hastaya hizmet vermesinin öngörülüyor" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE