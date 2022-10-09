Günel yolsuzluğu örtbas etmeye çalıştı

KUŞADASI Belediyesi'ne yapılan mıcır yolsuzluğu operasyonunda 6 kişinin tutuklanmasının ardından CHP'li Belediye Başkanı Ömer Günel'den skandal bir savunma geldi. Operasyonun belediyeye yapılmadığını öne süren Günel, "Kumpas" savunması yaptı.

Skandallarıyla gündemden düşmeyen Kuşadası Belediyesi'nde son olarak patlak veren mıcır ihalesi yolsuzluğuyla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan belediyenin eski Fen İşleri Müdür vekili Fatma Çanakçı, Fen İşleri memuru Murat Arabacı, maden mühendisi Kartal Kara, iş makinesi operatörü Kaan Çandar ile 750 bin tonluk mıcır ihalesini kazanan firmanın sahipleri Zana ve Turan Bağı kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BELEDİYEYE DEĞİL'

YAŞANAN gelişmeler üzerine zor durumda olan CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilk olarak operasyonun belediyeye yönelik değil personellerine yönelik olduğunu savunarak kendi çalışanlarını suçladı. Tutuklanan 4 belediye personelinin kendi adını vermesinden korkan Başkan Günel, tutuklamaların ardından bu kez de soruşturmanın algı operasyonu ve kumpas olduğunu ileri sürerek skandal iddialarda bulundu.

CHP'Lİ Günel'in açıklamasına AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe sert tepki gösterdi. Günel'in belediye ile ilgisi olmayan bir operasyon olduğunu iddia ettiği "Mıcır Soruşturması" ile ilgili talihsiz bir açıklama yaptığını belirten Gökçe, "Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 6 kişinin tutuklandığı bir soruşturma için 'algı operasyonu', 'kumpas' diyor. Mesleği adalet sağlamak olan bir avukata yakışmayan bir açıklama. Ömer Bey madem bu kadar samimiydi, madem personelinin yanındaydı da, o zaman tam kadro ekibiyle adliyenin önüne kamp kurmak yerine neden kalemlerine kendisi hakkında Ankara'ya gitti diye yalan haber yaptırdınız?" ifadelerini kullandı.

'İNSANDA BİRAZ UTANMA OLUR!'

KUŞADASI halkının saf olmadığını belirten AK Partili Gökçe, "İnsanda biraz utanma olur. Bu olanları nasıl düzeltirim diye düşünmek varken siyaset yapmaz. Tüm Türkiye kamuoyuna Kuşadası'nı reklam edeceksin sonra 'algı operasyonu, kumpas' yalanlarının arkasına sığınacaksın. Kral artık çıplak" dedi.

ADEM ÜLKER