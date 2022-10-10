  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Kediye çarpmamak için kaza yaptı! Şarampole devrilen araçta 3 yaralı!

Kediye çarpmamak için kaza yaptı! Şarampole devrilen araçta 3 yaralı!

Aydın'a bağlı Çine ilçesinde meydana gelen kaza, kediye çarpmamak için manevra yapan Nurten Ö.'nün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesiyle gerçekleşti. Devrilen aracın içindeki yaralı 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

AA

10.10.2022, 09:17

Kediye çarpmamak için kaza yaptı! Şarampole devrilen araçta 3 yaralı!

Aydın'ın Çine ilçesinde yola çıkan kediye çarpmamak için ani manevra yapan sürücünün kullandığı otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuruköy Mahallesi'nde yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan Nurten. Ö'nün kullandığı 48 SF 444 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücü Nurten Ö. ile yolcu konumundaki annesi D.Ö. ve anneannesi A.C'yi araçtan çıkardı. Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ardından Aydın'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA