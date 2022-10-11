Arkadaşının kullandığı motosiklette can verdi

AYDIN Sultanhisar'da seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Sait Altınışık (16), kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaza, Aydın-Denizli Karayolu'nda meydana geldi. Bir fabrikanın montaj bölümünde çırak olarak çalışan Sait Altınışık, birlikte gezintiye çıktığı arkadaşının kullandığı motosikletin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu asfalta savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altınışık, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma yatırılan Altınışık, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gencin acı haberi, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

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