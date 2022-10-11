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Haberler Aydın Aydın, eğitim yılına başarılarla başladı

Aydın, eğitim yılına başarılarla başladı

11.10.2022

Aydın, eğitim yılına başarılarla başladı

AYDIN İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı'na hızlı bir giriş yaptı. LGS ve YKS sınavlarındaki Türkiye derecelerinden TEKNOFEST başarılarına; uygulanan örnek sosyal ve sanatsal projelerden sportif alandaki derecelere kadar geçen yıl adından başarılarla söz ettiren Aydın, geçtiğimiz Eylül ayına Aydın ve Nazilli Fen Liselerinin başvurduğu TEKNOFEST 2022'de farklı projelerde Türkiye 1.'liği ve Türkiye 2.'liği dereceleri alarak yüksek bir coşkuyla başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca 10 pilot ilde uygulanan "Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi"nde 110 okul içerisinden 11 okulun projesi sergilenmeye değer bulundu.

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