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Haberler Aydın İngiliz turist, otel odasında ölü bulundu

İngiliz turist, otel odasında ölü bulundu

12.10.2022

İngiliz turist, otel odasında ölü bulundu

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde İngiliz turist Alexander Mark (73), otel odasında ölü bulundu. İngiltere'den tatil için Kuşadası'na gelen Alexander Mark, Türkmen Mahallesi Ünlü Sokak'taki bir otele yerleşti. Mark'ı bir süre göremeyen otel görevlileri, durumdan şüphelenip, polise haber verdi. Odasında turistin cesedi ile karşılaşıldı. Vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Mark'ın kalp krizi sonucu öldüğü tahmin ediliyor. Ceset otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

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