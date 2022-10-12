İşte yolsuzluğun belgesi

KUŞADASI Belediyesi'ne yönelik 4'ü belediye çalışanı 6 kişinin tutuklandığı mıcır operasyonunda yeni delil ortaya çıktı. CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in ekibinde yer alan bir çalışanının, soruşturma kapsamında tutuklanan müteahhit Turan Bağı'dan para aldığı telefon yazışmalarıyla ispatlandı.

Bütün gelişmelere rağmen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın yolsuzluğu yapanlar yerine yazışmayı sızdıranlara tepki göstermesi ise şaşkınlıkla karşılandı.

Tezcan'a cevap veren AK Parti Kuşadası İlçe Başkanı Mustafa Gökçe, "Meclis kürsüsünden yemin etmiş "koskoca vekil" kendi partisine ait belediyede yapılan yolsuzluğu soruşturacağına bakın nelere takılmış. O da biliyor ki, delil her ne kadar renkli olsa da içeriği kapkara. Resmen bir utanç vesikası" dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI