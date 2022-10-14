  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da DEAŞ operasyonu! Terör örgütü üyesi yakalandı

Aydın'da DEAŞ operasyonu! Terör örgütü üyesi yakalandı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde DEAŞ terör örgütünde faaliyette bulunan ve Türkiye'ye de yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

14.10.2022, 10:39

Aydın’da DEAŞ operasyonu! Terör örgütü üyesi yakalandı
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarının işlenmesine engel olmak, bu suçları işleyen terör örgütleri ve mensuplarıyla, bunlara yardım ve destek sağlayan, ilişki içinde bulunan veya terör suçu niteliğindeki suçlara karışan kişi ya da grupları tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Suriye'de DEAŞ terör örgütünde faaliyette bulunan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen M.H. isimli şahıs Buharkent'te yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA