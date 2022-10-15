Aydın’da yağmur kazaları da beraberinde getirdi

Aydın'da akşam saatleri itibari ile yağmur yağışı başladı. Yağmur nedeniyle yollar kayganlaşınca kazalar da kaçınılmaz oldu. Edinilen bilgiye göre, Aydın-Muğla Karayolu üzeri Çine ilçesi Hallaçlar Mahallesi mevkiinde 3 ayrı trafik kazası meydana geldi.

Tek taraflı meydana gelen kazalarda bir kamyon yola devrilirken, bir otomobil ve bir ticari araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazaları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazalarda yaralanan şahıslara ilk müdahaleleri yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.

ÇİNE'DE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI

Kaza, Söğütçük Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Aras yönetimindeki 06 DK 6939 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürücü Adem Aras ve otomobilde yolcu konumunda bulunan eşi E.K.A. sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsü Adem Aras doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Aras'ın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, eşi E.K.A.'nın ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.