Yurda yasadışı giriş yapan DEAŞ’lı Aydın’da yakalandı

AYDIN İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarının işlenmesine engel olmak ve bu suçları işleyen örgüt mensuplarını tespit etmek amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, çalışmalar kapsamında Suriye'de DEAŞ terör örgütünde faaliyette bulunan ve Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen M.H'nin Aydın'da olduğu öğrenildi. Şahıs, Buharkent'te yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, Yozgat'ta yapılan DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlıdan 4'ü de tutuklandı.

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