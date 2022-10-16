Alev alan otomobil demir yığınına döndü

AYDIN'DA seyir halinde iken motoru alev alan otomobil, tamamen yandı. Olay, Aydın- İzmir Otoyolu Germencik gişeleri mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Otomobili yol kenarına çeken araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Araç sürücüsünün gözleri önünde alevler içerisinde yandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen araç demir yığına dönerek kullanılamaz hale geldi.

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