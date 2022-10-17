11 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı suç olaylarının aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürüttüğü başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Dallıca Mahallesi'nde 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan aranan ve hakkında 11 yıl 11 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. A.D. gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.