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Haberler Aydın Aydın'da uyuşturucudan yakalanan şahısların dolandırıcılıktan arandığı ortaya çıktı

Aydın'da uyuşturucudan yakalanan şahısların dolandırıcılıktan arandığı ortaya çıktı

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde gerçekleşen olayda jandarma ekiplerinin uyuşturucu suçundan yakaladığı 3 kişinin, dolandırıcılık suçlarından da arandığı ortaya çıktı.

İHA

17.10.2022, 11:25

Aydın’da uyuşturucudan yakalanan şahısların dolandırıcılıktan arandığı ortaya çıktı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde imalatı, ticareti e kullanımına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, Sultanhisar ilçesi Salavatlı Mahallesi'ndeki bir araca baskın gerçekleştirdi. Adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden A.S.N., A.K., F.K. isimli şahıslara yönelik yapılan baskında 193 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan sorgulamada A.S.N., A.K., F.K. isimli üç şahsın ayrıca dolandırıcılık suçundan arandığı da tespit edildi. İfadeleri alınan şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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