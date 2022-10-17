Köpekler Keremcan’a dehşeti yaşattı

Aydın'da abisiyle markete giden 6 yaşındaki çocuk, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle canını zor kurtaran çocuğun yaşadığı dehşetin boyutu başındaki ve yüzündeki yaralardan görüldü.

Söke'nin ilçe merkezi Konak Mahallesi Özbaş Sokak'ta markete gitmek için abisi 9 yaşındaki Mustafa Başay ile birlikte yolda yürüyen 6 yaşındaki Keremcan Başay, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Dehşeti yaşayan Keremcan'ı köpeklerden mahalle sakinleri kurtardı. Köpeklerin saldırdığı küçük çocuk, yüzünden ve kafasından yaralandı.





ANNE İSYAN ETTİ

Oğlunun köpek saldırısına uğradıktan sonraki halini sosyal medyadan paylaşan çocuğun annesi Deniz Başay, "Başıboş köpeklerden illallah geldi. Kaç defa mahalle olarak şikayetçi olduk. Hiç kaale alan yok. İlla biri ısırılacak ölecek öylemi önlem alınacak? Benim bugün canım yandı. Çocuğumun korkusu bir yana can acısının hesabını kim verecek? 9 köpek var, grup halinde geziyorlar. Allah rızası için yetkililer sesimizi duysunlar, bu köpekleri alsınlar buradan. Hala şoktayım, Allah bir daha göstermesin" ifadelerini kullanarak isyan etti.



■ İHSAN KARATAŞ