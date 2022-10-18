Aydın’da korkunç olay! Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Erbeyli Mahallesi'nde Aydın-İzmir kara yolu kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görenler, jandarmayı aradı. Olay yerine gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan 35 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Kadının cesedi, savcının incelemesi sonrası otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Yol üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarında inceleme yapan ekipler, kadına hafif ticari aracın çarptığını belirledi.
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