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Aydın'da korkunç olay! Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yol kenarında 35 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadın cesedi bulundu. İnceleme sonucu kadına hafif ticari bir aracın çarptığı belirlendi.

AA

18.10.2022, 10:27

Aydın’da korkunç olay! Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Erbeyli Mahallesi'nde Aydın-İzmir kara yolu kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görenler, jandarmayı aradı. Olay yerine gelen ekipler, üzerinden kimlik çıkmayan 35 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Kadının cesedi, savcının incelemesi sonrası otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Yol üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarında inceleme yapan ekipler, kadına hafif ticari aracın çarptığını belirledi.

Plakası belirlenen aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma sürüyor.

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