Halil’in 3. nakile ihtiyacı var

AYDIN Söke ilçesinde, babasına ait otomobilde çakmakla oynadığı sırada çıkan yangında yüzü ile vücudunda yanıklar oluşan ve daha önce yüzüne vücudundan doku nakli yapılan Halil Geyik'in (8), üçüncü doku nakli operasyonu için valilik onaylı kampanya başlatıldı. 3 günde toplanan 200 bin lira yardım ile Halil 2 kez koltuk altından doku alınarak, yüzüne nakil yapıldı. 3. nakil için ihtiyaç duyulan miktarın toplanması durumunda Halil'e ağız, burun ve kulakları için doku nakli yapılacak.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Bağarası Hürriyet İlkokulu 2. Sınıfta eğitime devam eden Halil'in burun, ağız ve kulaklarına vücudunun farklı yerlerinden alınacak dokularla nakil yapılacak. Geyik ailesi bunun için gerekli olan 600 bin lirayı bulabilmek için Aydın Valiliğine başvuruda bulundu. 27 Eylül tarihinde kabul edilen kampanya dahilinde toplanacak para ile doku nakli yapılacak. Anne Halime Geyik, "Oğlumun eski yüzüne kavuşmasını çok istiyorum. Daha önce düzenlediğimiz kampanyalarla oğlum bugünkü haline kavuştu. Herkesten Allah razı olsun. Acının izlerinin tamamen silinmesi, oğlumun ve bizlerin yeniden yüzünün gülmesi için bir kez daha desteklerinizi bekliyoruz. Bu durumdan kendisi de çok mutlu. Yüzünün ameliyatlardan sonra bire bir aynı olmayacağını biliyoruz. Bu hali bile, benim için büyük bir mucize. Allah kimseyi evladıyla sınamasın. Uyandığımız her güne şükrediyoruz. Çünkü, bana 'Anne' demesi bile yetiyor" dedi.

VALİLİK onaylı başlatılan yardım kampanyasında yardımların ulaştırılabileceği IBAN TR75 0001 0027 5985 9778 9150 08 olduğu belirtildi.

İHSAN KARATAŞ