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Haberler Aydın Kuşadası'nda kırmızı ışıkta korkunç kaza! Freni patlayınca...

Kuşadası'nda kırmızı ışıkta korkunç kaza! Freni patlayınca...

Son dakika... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen TIR'a arkadan çarpan kamyonette 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İHA

20.10.2022, 08:35

Aydın'nın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre freni boşalan geri dönüşüm firmasına ait kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon içerisinde sıkışarak yaralanan 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kuşadası’nda kırmızı ışıkta korkunç kaza! Freni patlayınca...

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kuşadası-Davutlar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Belediyesi'ne hizmet veren ambalaj atık ve geri dönüşüm firmasına ait olduğu öğrenilen 64 AR 946 plakalı M.C. idaresindeki kamyon seyir halindeyken iddiaya göre frenin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen S.K. yönetimindeki 09 BBH 36 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü M.C. ile yolcu konumunda bulunan O.I. sıkışarak yaralandı.

Kuşadası’nda kırmızı ışıkta korkunç kaza! Freni patlayınca...

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kuşadası’nda kırmızı ışıkta korkunç kaza! Freni patlayınca...

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kuşadası’nda kırmızı ışıkta korkunç kaza! Freni patlayınca...

Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kuşadası’nda kırmızı ışıkta korkunç kaza! Freni patlayınca...

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan kamyon sürücüsü M.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaya ilgili soruşturma sürüyor.

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