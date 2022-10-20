Kuşadası’nda kırmızı ışıkta korkunç kaza! Freni patlayınca...

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kuşadası-Davutlar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Belediyesi'ne hizmet veren ambalaj atık ve geri dönüşüm firmasına ait olduğu öğrenilen 64 AR 946 plakalı M.C. idaresindeki kamyon seyir halindeyken iddiaya göre frenin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen S.K. yönetimindeki 09 BBH 36 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü M.C. ile yolcu konumunda bulunan O.I. sıkışarak yaralandı.