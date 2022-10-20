Merve’yi önce kamyon sonra 2 otomobil ezmiş

Aydın'da, kara yolu kenarında önceki gün bir kadın cesedi bulundu. Cesedin 23 yaşındaki Merve Güneş'e ait olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada genç kadına önce kamyon çarptığı, ardından 2 otomobilin çarpıp üstünden geçtiği belirlendi. Otomobillerin plakaları ve sürücüleri belirlenip gözaltına alındı. Güneş'e çarpan kamyon sürücüsü Z.A.'nın Denizli'de olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, belirlenen adreste gözaltına aldı. 2 otomobil sürücüsü de önceki gün jandarmadaki işlemlerinin ardından, akşam sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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