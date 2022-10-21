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Haberler Aydın 25 yıl hapisle aranıyordu cüzdan çalarken yakalandı

25 yıl hapisle aranıyordu cüzdan çalarken yakalandı

21.10.2022

25 yıl hapisle aranıyordu cüzdan çalarken yakalandı

AYDIN Kuşadası'nda bir vatandaşın cebinden cüzdan çalarken suçüstü yakalanan kadının 10 ayrı suçtan 25 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı Mahallesinde kurulan pazaryerinde alışverişe gelen bir vatandaşın arka cebinde bulunan cüzdanını çalarken M.A. suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.A. hakkında yapılan sorguda 10 ayrı suçtan arandığı ve 25 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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