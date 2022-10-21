Başkan Kaplan’dan Erdoğan’a hediye

AYDIN'IN Koçarlı ilçesinde Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçesindeki mahalle muhtarıyla birlikte Ankara'ya gitti. Başkan Kaplan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleşen toplantının ardından Belediye Başkanı Kaplan, Başkan Erdoğan ile bir araya geldi. Başkan Kaplan, Başkan Erdoğan'a projeleri ve ilçesi hakkında bilgi verdi. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Başkan Kaplan, Erdoğan'a yöresel ürünlerin yer aldığı sepet ile yörük kültürünün simgesi olan yağlık hediye etti. Başkan Kaplan, bakanların yanı sıra bir araya geldiği birçok siyasetçiye Koçarlı hakkında bilgi vererek ilçeye davet etti.

İHSAN KARATAŞ