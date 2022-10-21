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Haberler Aydın Hırsızlıktan aranan şahıslar motosiklet çalarken suçüstü yakalandı

Hırsızlıktan aranan şahıslar motosiklet çalarken suçüstü yakalandı

Aydın Kuşadası'nda park edilmiş 2 motosikleti çalmaya çalışan 2 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin arandığı tespit edilerek cezaevine gönderildi.

21.10.2022, 13:26

Hırsızlıktan aranan şahıslar motosiklet çalarken suçüstü yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, suç olaylarının önlenmesi, aydınlatılması ve suçluların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Güzelçamlı Mahallesi'nde park halinde bulunan 2 adet motosikleti çalmaya çalışırken O.A. ve B.K. isimli şüpheliler önleyici kolluk devriyesi tarafından suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin yapılan kimlik sorgusunda 'hırsızlık' suçundan aramalarının olduğu tespit edildi. Ayrıca yapılan kaba üst aramasında uyuşturucu içiminde kullanılan bong aparatı ele geçirilirken, alınan idrar örneklerinden de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, hakim karşısına çıkartıla O.A. ve B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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