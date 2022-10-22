Arkadaş katiline 25 yıl hapis

Aydın Didim'de, 2017 yılında arkadaşını öldürerek denize atan ve 4 yıl sonra tesadüf eseri patlıcan avcıları tarafından kafatası bulunan Ahmet Sakak'ın (34) katili Süleyman Uçar, (32) 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



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Çocukluk arkadaşını öldürdükten sonra cesedine akü bağlayarak denize atan katil zanlısı Uçar, cinayetin ardından hem sosyal medya hesabından hem de Müge Anlı'nın programına çıkıp kayıp arkadaşını bulmak için yardım istemişti. 13 Ekim 2022 tarihinde Söke Ağır Ceza Mahkemesinde görülen cinayetin son duruşmasında Savcı, sanık Uçar için tasarlayarak ve kasten adam öldürme suçlarından müebbet hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti ise kasten adam öldürme suçundan Uçar'a 25 yıl hapis cezası verdi. Karar Uçar'ın avukatı tarafından istinaf mahkemesine taşındı. Ahmet Sakak'ın ağabeyi Garip Sakak, "Ceza bizi tatmin etmedi. Bu kişi, tasarlayarak öldürdü. Hala suçunu kabul etmiyor. Ağırlaştırılmış müebbet alması lazımdı" dedi.



■ HÜSEYİN ÇALIŞKAN / ÖZEL HABER

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