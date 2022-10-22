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Haberler Aydın Aydın CHP’de ‘SALAK’ krizi

Aydın CHP’de ‘SALAK’ krizi

22.10.2022

Aydın CHP’de ‘SALAK’ krizi
Aydın'da CHP Kadın Kolları İl Başkanı Ayşe Özdemir, basınla haberleşme amacıyla kurulan sosyal medya hesabında paylaştığı mesajda, İl Başkan Yardımcısı Aytaç Toker'e yönelik 'salak' diyerek hakarette bulundu. Paylaşımını kaldıran Özdemir, hakaretten dolayı özür diledi. İl Yönetimi'nce alınan kararla Özdemir hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Yaşanan krizin ardından Kadın Kolları İl Yönetim Kurulu Üyesi Ferda Könteşoğlu, yaptığı açıklamada, "Üzülerek öğrendim ki bugün, ben ve bazı yönetici arkadaşlarımızın haberi olmadan bir toplantı düzenlenmiş. Anladım ki bana güven duyulmuyormuş ya da ben yeterince güven verememişim. Bu sebeple Kadın Kolları Yönetim Kurulu'ndan istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

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