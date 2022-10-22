İkizine can olacak

Aydın'ın Didim ilçesinde yaşayan Arif Kasapoğlu ve Annagül Hallova çiftinin, 13 ay önce ikiz çocukları dünyaya geldi. Kasapoğlu çifti, ikizlerin erkeğine Pusat, kızlarına ise Güneş ismini verdi. Güneş'in sürekli ağlaması üzerine endişelenen aile, bebeklerini Didim Devlet Hastanesi'ne götürdü.





KORANA VİRÜSÜ YENDİ

Yapılan tetkiklerin ardından Güneş bebeğe lösemi teşhisi konuldu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Güneş, Onkoloji Servisi'nde tedaviye alındı. Doktorlar, minik bebeğin sağlığına kavuşması için ilik nakli olması gerektiğini söyledi. Yapılan tahliller sonrasında Güneş'e ikiz kardeşinin iliğinin uyumlu olduğu belirlendi. Ameliyat olmayı bekleyen Güneş'in vücut değerleri, koronavirüse yakalanmasıyla beraber değişti. Korona virüsü yenen ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Güneş, kan değerleri uygun hale geldiğinde ikizinden alınacak ilik nakli ile tedavisine devam edecek.





BİZİM İÇİN DUA EDİN

Kızının, ikiz kardeşi sayesinde sağlığına kavuşacağını dile getiren baba Arif Kasapoğlu, "Kızım Güneş, yaklaşık 7,5 aydır üniversite hastanesinde. Kan kanseri ve her geçen gün kanser vücuduna yayılmaya devam ediyor. Nakil için ikizinin iliği uyumlu çıktı. İlik nakli olacak ancak tedavi sürecinde korona virüse yakalandı. Korona virüsü yendi fakat hala yoğun bakım ünitesinde. Ameliyat için uygun vücut değerlerine ulaşması bekleniyor. Şu anda sürekli kana ihtiyaç duyuyor. Bebeğim yaşamak için savaşıyor. Allah'ın izni ile sağlığına kavuşacak. Tüm vatandaşlarımızdan dua ve kan bağışı bekliyoruz" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE