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Haberler Aydın Yunan'ın zalimliği bitmiyor! Ölüme terk edilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunan'ın zalimliği bitmiyor! Ölüme terk edilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'a bağlı Kuşadası ilçesinde düzenlenen 2 farklı operasyonda Yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 41 düzensiz göçmen kurtarılırken, 35'i yakalanadı. Göçmenler, yapılan işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

İHA

22.10.2022, 11:13 Güncelleme Tarihi: 22.10.2022, 11:19

Yunan’ın zalimliği bitmiyor! Ölüme terk edilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda 35 düzensiz göçmen yakalanırken, ölüme terk edilen 41 düzensiz göçmen ise kurtarıldı.

Kuşadası açıklarında düzenlenen ilk operasyonda, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Bir diğer operasyonda ise, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-7, KB-4325) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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