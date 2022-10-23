Barın gizli bölmesinden 5 yabancı kadın çıktı

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde emniyet, bir müzikholde yabancı uyruklu kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı ihbarını aldı. Polis, düzenlediği baskında gizli bölmede saklanan Özbekistan ve Kırgızistan uyruklu 5 kadını yakaladı. Olay, Muammer Aksoy Mahallesi'nde bulunan Barlar Sokağı'nda meydana geldi. Baskın yapan ekipler, kulis olarak kullanılan odayı kontrol ettiği sırada, zeminde bir kapak olduğunu fark etti. Kapağı açan polis ekipleri burada gizli bir bölme olduğunu gördü ve saklanan 5 kadınla karşılaştı. Kadınların gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenilirken, müzikhol işletmecisi L.B hakkında yasal işlem başlatıldı.

ÜMİT ÖZMEN