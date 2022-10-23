Engelli vatandaşın çalınan motorunu jandarma buldu

AYDIN Efeler'de yaşayan engelli Seyhat Ünlü'nün (51) motosikleti, 40 gün önce evinin önünden çalındı. Motosikletin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan trafik kontrolü sırasında çalıntı motosiklet bulundu ve Ünlü'ye teslim edildi. Çok mutlu olduğunu belirten Ünlü, "Evimden çıkamadım. Bunu yapanlar utansın. Hiç kimseye böyle bir şey yapmasınlar. Motorumu bulan jandarmaya dua ediyorum. Kendilerinden Allah razı olsun, beni sevindirdikleri için" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE