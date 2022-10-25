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Haberler Aydın Onlarca suç kaydından aranan 2 kişi yakalandı

Onlarca suç kaydından aranan 2 kişi yakalandı

25.10.2022

Onlarca suç kaydından aranan 2 kişi yakalandı

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde yaya devriyesi yapan jandarma ekiplerini gören 2 kişi kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından kaçan İ.K. ve K.B. yakalandı. Şahısların yapılan kimlik sorgusunda İ.K'nin 36 adet suç kaydı ve 3 adet aranma kaydının bulunduğu, K.B'nin ise 15 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 kişinin yapılan üst aramasında araç anahtarının bulunması üzerine çevrede araştırma yapan ekipler, aynı bölgede ikamet eden 3 vatandaşa ait olduğu tespit edilen hırsızlık malzemeleri araç içerisinde ele geçirildi. Şahısların üzerinde uyuşturucu içiminde kullanılan bong aparatı bulunurken alınan idrar örneklerinden uyuşturucu madde kullandıkları belirlendi.

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