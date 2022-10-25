Sahte içki satıcıları durmak bilmiyor!

AYDIN'IN Didim ilçesinde kaçak olarak ürettiği içkileri sosyal medya üzerinden satmaya çalışan Ö.I. jandarma ekiplerini harekete geçirdi. Şahsın adresinde yapılan aramada 405 litre kaçak şarap ve imalatta kullanılan malzemeler ele geçirildi. Ö.I. ifadesinin ardından serbest kaldı.

Muğla'da da polis ekipleri, A.M. (48) ile ağabeyi İ.M'nin (54) ürettikleri sahte içkilerin satışını yaptıkları istihbaratına ulaştı. Şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda 7 alkol aroma kiti, 125 litre etil alkol ve 65 litre sahte içki ile 15 şişe bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Gözaltına alınan A.M. ve İ.M. savcılığın talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN/MURAT YALÇIN