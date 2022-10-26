“Silah elimdeyken kazara ateş aldı”

AYDIN'IN Efeler ilçesinde asker eğlencesinde silahla rast gele ateş ederek Ahmet Babadağ'ı (49) öldüren, Ali Kaynar'ı da (32) yaralayan Süleyman Bozyiğit'in (24) yargılanmasına başlandı.

Mahkemesindeki savunmasında asker eğlencesinde çıkan arbedede çok sayıda kişinin kendisine saldırdığını belirten Bozyiğit, "Silahımı korkutmak amacıyla çıkardım. Elimdeyken silah kazara ateş aldı. Kimseyi öldürmek istemedim. Çok pişmanım" dedi. Tanıkların ifadelerinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken Bozyiğit'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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