  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın “Silah elimdeyken kazara ateş aldı”

“Silah elimdeyken kazara ateş aldı”

26.10.2022

“Silah elimdeyken kazara ateş aldı”

AYDIN'IN Efeler ilçesinde asker eğlencesinde silahla rast gele ateş ederek Ahmet Babadağ'ı (49) öldüren, Ali Kaynar'ı da (32) yaralayan Süleyman Bozyiğit'in (24) yargılanmasına başlandı.

Mahkemesindeki savunmasında asker eğlencesinde çıkan arbedede çok sayıda kişinin kendisine saldırdığını belirten Bozyiğit, "Silahımı korkutmak amacıyla çıkardım. Elimdeyken silah kazara ateş aldı. Kimseyi öldürmek istemedim. Çok pişmanım" dedi. Tanıkların ifadelerinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken Bozyiğit'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

KAZIM YÖRÜKCE

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA