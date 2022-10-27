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Haberler Aydın Alzheimer hastası İsmail amca 12 gündür kayıp

Alzheimer hastası İsmail amca 12 gündür kayıp

27.10.2022

Alzheimer hastası İsmail amca 12 gündür kayıp

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde 71 yaşındaki alzheimer hastası İsmail Demiral'dan 12 gündür haber alınamıyor. Demiral, 14 Ekim'de Bağcıllı Mahallesi'ndeki evinden öğle saatlerinde ayrılıp bir daha geri dönmedi. Demiral'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 100 komando ve dronlarla 12 gündür süren arama çalışmalarında kayıp adama dair bir ize rastlanamadı.

ENDİŞELİ BEKLEYİŞ
DEMİRAL'IN oğlu Ergün Demiral, "Kaybolduğu gün üzerinde sattığı incirin parası olan 5 bin lira vardı. Babam, kimseye kötülüğü dokunmayan, kendi halinde biriydi. Husumetli olduğu kimse de yoktu. Babam alzheimer hastasıdır. Babamın hayatından endişe ediyoruz" dedi.

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