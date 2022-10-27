Korku filmi gerçek oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Betül Kotan (32), evini basan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi müteahhit Bülent Kotan (49) tarafından tabanca kabzasıyla darp edildi. Yaşadığı dehşeti anlatan Betül Kotan, "Korku filmi izlerken, korku dolu anlar aniden lambanın yanmasıyla başladı" diye konuştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kuşadası'nda, tanınmış bir inşaat firmasının ortaklarından olan müteahhit Bülent Kotan ile 4 yıl önce evlendiği eşi Betül Kotan arasında bir süre önce şiddetli geçimsizlik başladı.

Betül Kotan, kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdüğü eşi hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Önceki gece, Betül Kotan'ın Bayraklıdede mevkisindeki evini tabancayla basan Bülent Kotan, etrafa rastgele ateş etmeye başladı. Bülent Kotan, eşi Betül Kotan'ı da tabancasının kabzasıyla darp edip, kafasından yaraladı. Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Betül Kotan, hastaneye kaldırıldı. Genç kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.

'AYRILAMAZSIN' DEYİP ATEŞ ETTİ

BETÜL Kotan, "Bir anda trafo patladı sandım. Bülent, kapının girişinde bir kez havaya ateş etti, beni saçımdan tuttu. Yere diz çökmüş haldeyken bir eliyle boğazımı sıktı bir eliyle de silahı yanağıma dayadı ve 'Ayrılamazsın' dedi. O anda kendimi geriye çekmek istedim ve silah yeniden ateşlendi, kurşun yanımdan geçip duvara saplandı. Ardından kafama kabzayla vurmaya başladı. O sırada amcası geldi ve elinden zorla silahı aldı. Ben de evden kaçarak komşulara sığındım ve polise ihbar ettim" dedi.

TUTUKLANDI

Bülent Kotan, polis tarafından aranırken, önceki gece şoförü, olayda kullanılan tabancayı Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirip teslim etti. Bir süre sonra da Bülent Kotan teslim oldu. Kotan, polisteki işlemlerin ardından tutuklandı.

İBRAHİM UZUN