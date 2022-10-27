  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Sevgilisinin eski kocasını 14 yerinden bıçakladı

Sevgilisinin eski kocasını 14 yerinden bıçakladı

27.10.2022

Sevgilisinin eski kocasını 14 yerinden bıçakladı

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde Aşkın D. boşandığı eşinin erkek arkadaşı tarafından 14 yerinden bıçaklandı. Olay, Nazilli Belediyesi'ne ait katlı otoparkta gerçekleşti. Minibüs şoförü olan Serhat D. kız arkadaşının eski eşi Aşkın D. ile karşılaştı. Serhat D. ile kız arkadaşını rahatsız etmemesi için uyardığı Askın D. arasında bu yüzden tartışma çıktı. Aşkın D'nin minibüse tekme atması üzerine tartışma kavgaya dönüştü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
SERHAT D. yanında bulundurduğu bıçakla Aşkın D'ye saldırdı. Olayda 14 yerinden bıçaklanan Aşkın D, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aşkın D'nin ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin olduğu tespit edildi. Kolundan hafif şekilde yaralanan Serhat D. ise gözaltına alındı.

KAZIM YÖRÜKCE

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA