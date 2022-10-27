Sevgilisinin eski kocasını 14 yerinden bıçakladı

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde Aşkın D. boşandığı eşinin erkek arkadaşı tarafından 14 yerinden bıçaklandı. Olay, Nazilli Belediyesi'ne ait katlı otoparkta gerçekleşti. Minibüs şoförü olan Serhat D. kız arkadaşının eski eşi Aşkın D. ile karşılaştı. Serhat D. ile kız arkadaşını rahatsız etmemesi için uyardığı Askın D. arasında bu yüzden tartışma çıktı. Aşkın D'nin minibüse tekme atması üzerine tartışma kavgaya dönüştü.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

SERHAT D. yanında bulundurduğu bıçakla Aşkın D'ye saldırdı. Olayda 14 yerinden bıçaklanan Aşkın D, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Aşkın D'nin ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin olduğu tespit edildi. Kolundan hafif şekilde yaralanan Serhat D. ise gözaltına alındı.

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